Платёжные системы не вступили в спор о запрете Samsung Pay в России

Российской «дочке» Samsung Electronics не удалось привлечь операторов платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир» к рассмотрению дела по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платёжного сервиса Samsung Pay. Об этом сообщила «Российская газета».

Суд первой инстанции в ходе рассмотрения дела отклонил ходатайство ответчиков о привлечении к спору в статусе третьих лиц ООО «Платёжная система «Виза», ООО «Мастеркард» и АО «Национальная система платёжных карт», посчитав, что их права и законные интересы не будут нарушены судебным актом.

В арбитражном суде пояснили, что если бы эти компании сами подали ходатайства о вступлении в дело и им было бы отказано, они могли бы обжаловать это решение. Samsung Electronics этого сделать не может, пишет издание.

Ранее эксперт сообщил, что если регулятор начнёт блокировку платёжной системы южнокорейской компании, то под запрет попадут абсолютно все ресурсы Sаmsung, так как блокировка происходит по DPI и по блокировке IP-адресов.

Специалист рекомендовал пользователям Sаmsung в крайнем случае перейти на систему Gооglе Рау. Кроме того, есть и другие платёжные системы, которые можно скачать в Play Mаrket.