https://static.news.ru/photo/70a78b2a-b91f-11e9-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Apple изучает направление складных устройств и работает над собственной разработкой. Первым подобным продуктом компании станет не смартфон, как делают конкуренты, а планшет iPad.

Складное «яблочное» устройство может появиться уже в 2020 году, но аналитики швейцарского финансового холдинга UBS считают, что «2021-й более вероятен». При этом опрос потребителей показал, что интерес пользователей Apple к потенциальным складным продуктам компании растёт и они готовы заплатить за него около $600.

В то же время Samsung «доминирует» в подаче заявок на интеллектуальную собственность в отношении технологий складных дисплеев и устройств. UBS прогнозирует, что производитель станет лидером нового направления на рынке.

Наиболее восприимчивым к складным аппаратам регионом оказался Китай, который, в свою очередь, стимулировал внедрение смартфонов с большими дисплеями.

Ранее News.ru рассказал, что Apple сохранила первую позицию на мировом рынке «умных» часов во втором квартале 2019 года. Компания отгрузила 5,7 млн устройств, а доля Apple Watch составила 46,4%.



