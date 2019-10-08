https://static.news.ru/photo/6ff94e90-e9a1-11e9-af37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Компания Samsung сообщила, что первую партия складных смартфонов Galaxy Fold раскупили по предзаказу. При этом количество устройств производитель не раскрывает.

Для пользователей, не успевших оформить предзаказ, будет организована дополнительная поставка устройств. Её дату Samsung сообщит позднее. Стоимость девайса в двух цветовых вариациях составляет 159 990 руб.

Ранее News.ru рассказал, что обновлённый складной смартфон Samsung Galaxy Fold в рамках прямой трансляции прошёл тест на прочность экрана. Устройство выдержало около 120 тысяч циклов складываний, после чего пришло в непригодность.

Для испытания использовалась специальная машина, которая взаимодействовала с девайсом в течение около 14 часов. Хотя Galaxy Fold не выдержал заявленных производителем 200 тысяч изгибов, тестеры обратили внимание, что пользователь не станет раскрывать и складывать смартфон в течение нескольких часов.