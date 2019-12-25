https://static.news.ru/photo/949b0a74-27ca-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudhanshu Ambhore/twitter.com

Компания Oppo в рамках мероприятия в Китае презентовала линейку смартфонов Reno3. Обе новинки работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.0.

Reno3 получила 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080, каплевидным вырезом и подэкранным дисплеем, квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. Аппаратной основой смартфона стали процессор Dimensity 1000L, 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней флеш-памяти.

Reno3 Pro 5G отличается от стандартной модели 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Snapdragon 765G, версией на 256 Гб, основной камерой 48 (сенсор Sony IMX586), 8, 13 и 2 Мп и аккумулятором на 4020 мАч.

Продажи смартфонов в Китае стартуют 31 декабря. Стоимость базовых версий (8/128 Гб) Reno3 и Reno3 Pro 5G составит $485 и соответственно.$571.

Ранее NEWS.ru рассказал, что iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Таким образом, «яблочное» устройство продолжает удерживать лидерство на протяжении всего года.