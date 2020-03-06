https://static.news.ru/photo/266d8d5c-5f96-11ea-aff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPPO/YouTube

Китайская компания Oppo презентовала новые смартфоны Find X2 и X2 Pro. Как отметил производитель, в новой линейке он в первую очередь сосредоточился на экране и камерах.

Оба смартфона получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3168×1440 пикселей. Максимальная яркость экрана составляет 1200 нит. Oppo также оснастила устройства чипом O1 Ultra Vision Engine, который улучшает качество видеоконтента.

Find X2 получил основную камеру на 48 (основной модуль), 12 (ультраширокий) и 13 (телефото) Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Аппаратной основой смартфона стали процессор Snapdragon 865 (поддержка 5G), 12 Гб оперативной (LPDDR5) и 256 Гб (UFS 3.0) встроенной памяти.

Старшая модель отличается от стандартной наличием 48-мегапиксельного сенсора в задней камере (вместо 12), которая также обеспечивает 60-кратный гибридный зум с помощью ПО и обновлённый ночной режим, а также 512 Гб флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 4260 мАч.

Линейка Find X2 работает на Android 10 «из коробки» с оболочкой ColorOS 7.1.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Realme представила смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro. Устройства получили дыру в экране (двойная у старшей модели) для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.