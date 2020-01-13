https://static.news.ru/photo/76e67048-35fa-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Subhash Sharma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания OnePlus в рамках мероприятия 2020 Screen Technology презентовала Quad HD+ OLED-экран. Дисплей получил частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации 240 Гц и 10-битный HDR.

По словам генерального директора OnePlus Пита Лау, новинка станет лучшим среди экранов смартфонов, которые пользователи увидят в 2020 году. Дисплей предложит 4096-уровневую автоматическую регулировку яркости. Производитель также использовал встроенный чип компенсации движения MEMC (ими обычно оснащены телевизоры), чтобы избежать размытие изображения быстро движущихся объектов.

Новый экран должен появиться в смартфоне OnePlus 8 Pro, релиз которого ориентировочно состоится во втором квартале 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple рассчитывает выпуститьвсе 5G-модели смартфонов iPhone до конца 2020 года. Поставки устройств с поддержкой диапазона ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz) и миллиметрового диапазона (mmWave) должны начаться в конце третьего или в начале четвёртого квартала.

