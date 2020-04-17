Оформление цифрового пропуска стало доступно в приложении «Моя Москва»

https://static.news.ru/photo/2c37acac-8072-11ea-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой пропуск теперь можно оформить в приложении «Моя Москва». С помощью сервиса пропуск можно получить за пять минут.

Код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке паспорта и, например, карты «Тройка» уйдёт не больше пяти минут, — привели слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко на портале «Москва 24».

Он добавил, что сервис уже пользуется популярностью, услугой воспользовались около 14 тысяч раз.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать в меню «Оформить заявку по СМС», затем цель выхода из дома: «поездка на работу», «получение медицинской помощи» или «другое». Отмечается, что при выборе последнего пункта нужно будет указать цель в появившемся окне. Затем сервис «Цифровой пропуск» сгенерирует код, который нужно отправить на номер 7377. После этого пользователь получит свой цифровой пропуск, сообщается на портале.

При оформлении понадобится документ, удостоверяющий личность, карты «Тройка» или «Стрелка», а в случае поездки на личном автомобиле нужно будет указать его госномер.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Кремле рассчитывают, что проблемы с контролем электронных пропусков в Москве больше не повторятся.