«Одноклассники» запустили сервис по поиску работы

«Одноклассники» совместно с VK Работа запустили сервис, с помощью которого соискатели могут найти работу, а работодатели своих сотрудников. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Теперь те, кто ищет работу, могут опубликовать резюме, причём сделать это можно с любого устройства. Для работодателей предусмотрен полноценный личный кабинет, где можно размещать объявления о вакансиях и проверять отклики на них, а также связываться с потенциальным сотрудником.

ok.ru

В сервисе VK Работа доступен удобный поиск с помощью фильтров и умная лента вакансий. Соискатель может выбрать подходящую позицию с учётом района поиска, расстояния до работы, желаемой заработной платы и типа работы. Лента формируется на основе публичной информации из профиля пользователя и геолокации, отмечается в сообщении.

При размещении резюме можно заполнить как полноценную информацию о себе, так и короткую анкету с указанием контактных данных. Среди желаемых позиций для работы можно выбрать одну либо несколько, например продавец-консультант, менеджер по продажам и оператор на телефоне или же смотреть объявления по всей базе вакансий сразу.

Кроме того, работодатели могут размещать свои вакансии прямо в соцсети. Помимо «Одноклассников» они будут размещены и во «ВКонтакте». Благодаря новому сервису работодатели смогут существенно расширить возможности по поиску потенциальных сотрудников.

ok.ru

Сервис по поиску работы доступен как в десктопной версии «Одноклассников» в разделе «Работа», так и в мобильных приложениях на Android и iOS.

Ранее стало известно, что «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Подозрительные публикации будут сопровождаться специальной меткой.