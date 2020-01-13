https://static.news.ru/photo/fed2b576-36a8-11ea-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы AirPods Pro начали жаловаться на работу беспроводных наушников. Как утверждают пользователи, после выхода декабрьского обновления прошивки 2C54 режим шумоподавления стал функционировать хуже.

Юзеры обратились за консультацией к техническому ресурсу RTINGS.com для проведения тестирования наушников. Эксперты подтвердили, что шумоподавление в AirPods Pro работает не так как прежде: наушники, например, перестали блокировать такие шумы, как, гул двигателей самолёта или автобуса.

При этом, по словам экспертов, обновление улучшает производительность частотных характеристик и точность басов.

В декабре NEWS.ru сообщил, что Роскачество обновило рейтинг проводных и беспроводных наушников. Специалисты протестировали 32 пары новых аксессуаров от Apple, Sony, Sennheiser, Samsung и других. Беспроводные наушники AirPods Pro от Apple сумели занять третью строчку в рейтинге.