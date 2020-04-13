Bloomberg: новый iPhone будет похож на последние iPad

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Apple готовит редизайн топовых версий iPhone 2020. Они получат схожий с последними моделями iPad дизайн.

Преемники iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат плоские края из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого дизайна, сообщают источники Bloomberg, знакомые с планами компании.

Apple вместе с новыми iPhone также покажет уменьшенную и более дешёвую версию умной колонки HomePod, которая будет выпущена до конца года году, и так называемые метки Apple Tags для отслеживания таких предметов, как ключи и кошельки.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple продолжают готовиться к осеннему релизу новой линейки iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Производитель придерживается прежнего графика отчасти потому, что массовое производство аппаратов начнётся не раньше лета.

Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone, включая одну 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые и одну 6,7-дюймовую модели. Все устройства могут получить OLED-дисплеи и новый дизайн.