Фиолетовые модели iPhone 12 поступили в продажу

https://static.news.ru/photo/a2cac30a-a9b0-11eb-b1cb-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Apple начала продажи iPhone 12 и 12 mini в новом, фиолетовом цвете. Смартфон стал доступен во всём мире.

В России младшая модель продаётся по цене от 69 990 рублей, а базовая — от 79 990 рублей. В Соединённых Штатах цены начинаются с $699 (около 53 тысяч рублей) и $799 (около 60 тысяч рублей) соответственно.

Новые гаджеты по умолчанию будут работать на новейшей iOS 14.5.

Девайсы не получили аппаратных изменений по сравнению с другими устройствами этих моделей. iPhone 12 mini и iPhone 12 отличаются диагоналями экранов (5,4 дюйма и 6,1 дюйма соответственно).

Фиолетовые модели iPhone 12 и 12 mini представили 20 апреля. Новый цвет нанесли на заднюю крышку и алюминиевую рамку устройства. Модели Pro и Pro Max не получили новую расцветку.

Ранее в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.

Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.