Новые iPhone 12 будут продаваться без наушников и зарядки

https://static.news.ru/photo/bb33020c-b764-11ea-8636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Аналитики исследовательского подразделения банка Barclays сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Эксперты также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning.

Специалисты Barclays отметили, что производство нового смартфона от Apple отстаёт от запланированного графика на 4–6 недель. Поэтому презентация новых продуктов состоится в сентябре 2020 года, а продажи запустят в октябре-ноябре, сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания Apple, по данным СМИ, представит несколько вариантов iPhone 12. Они будут оснащены технологией 5G и иметь OLED-экраны. Также появилась информация, что будет выпущено две версии iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Экран первого будет диагональю 6,1 дюйма, а экран второго — 6,7 дюйма. Кроме того, iPhone нового поколения получит процессор A14 Bionic, его предшественники смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro содержат процессор A13 Bionic.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Apple может выпустить новый iPhone 12 без фирменных проводных наушников. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.