https://static.news.ru/photo/d136cdec-d865-11e9-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.

Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух-трёх недель.

Спрос на старшую модель, iPhone 11 Pro, оказался выше в США, в то время как более дешёвый iPhone 11 особенно хорошо показывает себя на китайском рынке. Компания TF Securities даже изменила прогноз относительно поставок младшей модели с 65-70 млн единиц до 70-75 млн.

Новинки представили 10 сентября в рамках ежегодной презентации. Устройства получили обновлённую систему, камеру и процессор A13 Bionic, который называют мощнейшим на рынке смартфонов. Смартфоны поступят в продажу 20 сентября. Тем не менее, как писал News.ru, iPhone 11 не удивит «яблочников».

О том, как Интернет отреагировал на анонс, можно узнать в специальном материале.