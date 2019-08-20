Обновлённую версию операционной системы iOS 12.4 для мобильных устройств Apple выпустили с критической уязвимостью в системе безопасности.
Эксперты утверждают, что в новой версии вновь обнаружено «заражение» SockPuppet, которую устранили в предыдущем обновлении iOS 12.3 с 13 мая, информирует
Следующая версия системы iOS 12.4.1 появится только через несколько дней. В связи с этим специалисты рекомендуют пользователям Apple соблюдать повышенную бдительность при скачивании программ и приложений.
Ранее команда WebKit из Apple опубликовала полную версию «политики предотвращения отслеживания». В ней говорится, что разработчики могут накладывать дополнительные ограничения на тех, кто будет пытаться обойти защиту, писал News.ru.