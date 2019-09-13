https://static.news.ru/photo/e84dad04-d53e-11e9-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.vive.com

HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive. Как заявили в компании, для производителя пришло время обновить потребительский продукт.

В отличие от своего предшественника, устройство не зависит от внешнего оборудования и вместо этого использует шесть встроенных камер для отслеживания движений пользователя и контроллеров.

Vive Cosmos оснащена ЖК-дисплеем с комбинированным разрешением 2880 на 1700 пикселей, что на 88% лучше, чем у оригинального Vive. Девайс также получит изменённые контроллеры и уникальный откидной дизайн, позволяющий легко снимать и надевать устройство.

Новая VR-гарнитура станет доступна 3 октября.

Ранее News.ru рассказал, что консультант по кибербезопасности Эдди Чэнг (Eddie Zhang) снабдил новой функцией свой робот-пылесос. Энтузиаст подключил устройство к музыкальному сервису Spotify и превратил его в динамик.