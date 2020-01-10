https://static.news.ru/photo/a62670e6-33b2-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

Британская компания Expanscape в рамках выставки CES 2020 презентовала инженерный прототип ноутбука Aurora 7. Устройство оснащено сразу семью экранами.

Четыре 4K-дисплея получили диагональ по 17,3 дюйма (с разрешением 1920 x 1200 пикселей), остальные три — по 7 дюймов (Full HD). Aurora 7 использует процессор Core i9-9900K и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX.

Больше технических подробностей о ноутбуке Expanscape пока не раскрывает. Цена Aurora 7 также остаётся неизвестной.

Ранее NEWS.ru сообщил, что глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко провёл закрытую встречу с ключевыми партнёрами на выставке CES 2020. В ходе неё прошла презентация следующего складного смартфона компании, который должен получить название Galaxy Bloom.