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Невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном

03:05, 15 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-невролог «СМ-Клиники» Мария Игнатова рассказала, почему опасно спать рядом с гаджетами. По её словам, у смартфона и подобных устройств есть радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и может негативно влиять на его здоровье.

Такое излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств, отметила врач в беседе с агентством ПРАЙМ.

Самыми чувствительными к электромагнитным радиочастотным полям являются дети и беременные, а также люди с нарушениями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, заявила Игнатова.

Она добавила, что в настоящий момент нет достоверных данных о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм. Однако, считает невролог, опаснее всего для здоровья является использование гаджета в тёмное время суток.

Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз, — подчеркнула врач.

Игнатова пояснила, что смартфон следует держать неподключённым к электросети и на достаточном удалении от места сна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство людей, следуя привычке всё время держать смартфон под рукой, ложатся спать, устанавливают будильник и кладут телефон рядом. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что на самом деле учёными не доказан вред для организма от лежащего рядом во время сна смартфона.

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