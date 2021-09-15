«Не знают, куда идти дальше»: эксперт раскритиковал новую линейку Apple

Новая линейка Apple почти идентична прошлой за исключением нескольких изменений. Складывается ощущение, что компания просто не знает, куда идти дальше, и какие ещё функции можно предложить пользователю. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец.

Эксперт раскритиковал новинку, поскольку считает, что обновление носит больше косметический характер. Он полагает, что пользователи ждут чего-то нового, в то время как Apple уже не может предложить что-то радикально отличающие от предыдущей линейки.

Сильного желания перейти на iPhone 13 после 12 не возникает. Они заявили об увеличении производительности по сравнению с устройствами на Android, хотя логичнее было бы сравнение с собственными моделями, — сказал Побыванец.

Самой интересной новинкой специалист посчитал iPhone 13 Pro Max. У смартфона появилась новая, улучшенная камера. Остальные модели от iPhone 12 отличаются незначительно. Побыванец предполагает, что дело в продуманности прошлой модели. iPhone 12 оказался настолько доработанным, что компания, судя по всему, не понимает, куда теперь можно идти и в какую сторону развиваться, отметил эксперт.

Корпорация Apple 14 сентября официально представила новые смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Они получили обновлённый дизайн и процессор A15. У всех смартфонов уменьшилась «чёлка», на которой помещены датчики и фронтальная камера. Кроме того, на iPhone 13 и 13 mini изменили расположение камер, которые теперь построены по диагонали.

Ранее сообщалось, что Apple обнаружила уязвимости в безопасности смартфонов компании. Первая может быть связана с обработкой заражённых PDF-файлов, при которой запускается вредоносный код. Вторая касается средства WebKit, которое позволяет осуществлять навигацию в Интернете.