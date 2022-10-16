Названы способы защитить переписки в мессенджерах от посторонних Эксперт Новиков предложил двухфакторную аутентификацию при пользовании мессенджером

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Чтобы гарантировать обеспечение безопасости в мессенджерах, следует соблюдать ряд правил. В частности, пользоваться двухфакторной аутентификцией. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

Он напомнил, что, в частности, в мессенджере Telegram имеется двухфакторная аутентификация. Она предполагает необходимость пароля при входе на другом устройстве, а также отправку инструкций и уведомлений в приложение. Новиков также отметил, что проверить, на каких гаджетах работает мессенджер в настоящее время, можно в «Настройках».

Также аналитик предупредил, что при клонировании SIM-карты безопасность пользователя Telegram обеспечивает оператор связи.

Ранее Прокуратура Москвы предупредила граждан столицы о мошеннических схемах преступников якобы от лица банков. Ведомство предупреждает, что злоумышленники рассылают потенциальных жертвам сообщения через мессенджеры, представляясь сотрудниками Банка России. Подчеркивается, что ни прокуратура, ни сотрудники банка вместе с полицией никогда не просят граждан снять или перевести куда-либо деньги.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского» сообщили, что кибермошенники в России начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы. Злоумышленники отправляют специальный PDF-файл, в котором якобы содержится более подробная информация о повестке. При открытии файла происходит скачивание документа в браузере, имитирующего отсканированную повестку, но параллельно создается файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке. Через данное вредоносное ПО мошенники могут получать доступ к данным пользователя.