Названы способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон Эксперт Магомедов предупредил граждан об опасности прослушки смартфонов мошенниками

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Со вторжением в частную информацию может столкнуться практически каждый владелец смартфона. При этом злоумышленники способны не только украсть персональные данные, но и установить на телефон прослушку. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. По его словам, для этого мошенники незаконно используют СОРМ-систему, применяемую правоохранительными органами.

К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников, — сказал Магомедов.

Еще одним сопосбом установки прослушки эксперт назвал подключение к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого мошенникам нужен лишь номер жертвы.

Для профилактики взломов Магомедов посоветовал пользователям установить на смартфон антивирус, следить за активными приложениями и удалять те, которые станут вызывать подозрения.

Ранее Магомедов предупредил, что при пользовании мессенджером в деловой и личной переписке следует проявлять осторожность. В частности, не следует открывать сообщения от незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы. С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут «подсадить» в ваш смартфон вредоносную программу.