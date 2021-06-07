Названы способы отключить назойливую рекламу в телефоне

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал способы отключения нежелательной рекламы в телефоне. Звонки и сообщения от компаний, которые пользователю не интересны или уже стали неактуальными, можно отключить при помощи обратной связи — отписаться от рассылки, приводит советы эксперта агентство ПРАЙМ.
Если это
Блокировщик от рекламы тоже станет хорошим приложением, которое можно использовать, но в этом случае надо убедиться, что само оно не является вирусным.
Как сообщалось ранее, самыми вредными для глаз являются гаджеты, у которых маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Все гаджеты требуют фокусирования на близкой дистанции, поэтому при их использовании нагрузка на зрительный анализатор будет очень высокой.