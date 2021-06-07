Названы способы отключить назойливую рекламу в телефоне

https://static.news.ru/photo/5ebf7c42-c728-11eb-804b-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал способы отключения нежелательной рекламы в телефоне. Звонки и сообщения от компаний, которые пользователю не интересны или уже стали неактуальными, можно отключить при помощи обратной связи — отписаться от рассылки, приводит советы эксперта агентство ПРАЙМ.

Если это не поможет , можно обратиться в ФАС. После такой меры спамеры, как правило, успокаиваются и перестают донимать пользователей своими услугами. Также в смартфоне необходимо проверять всплывающие сообщения от приложений и снимать ненужные настройки. Этот метод защитит не только от рекламы, но и от воровства личных данных.

Блокировщик от рекламы тоже станет хорошим приложением, которое можно использовать, но в этом случае надо убедиться, что само оно не является вирусным.

Как сообщалось ранее, самыми вредными для глаз являются гаджеты, у которых маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Все гаджеты требуют фокусирования на близкой дистанции, поэтому при их использовании нагрузка на зрительный анализатор будет очень высокой.