Названы семь лучших смартфонов в РФ до 30 тысяч рублей

Специалисты консалтинговой компании International Data Corporation (IDC) назвали семь бюджетных смартфонов, которые они рекомендуют к покупке. Выбор аналитиков приводит РИА Новости.
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Так, в список попал Samsung Galaxy A32, имеющий объём встроенной памяти 128 гигабайт и стоимостью около 22 тысяч рублей. По мнению экспертов, этот девайс имеет крупный и качественный экран, поддерживающий отображение картинки с частотой 90 герц.
Xiaomi Poco X3 за 21 тысячу рублей попал в список рекомендаций, поскольку имеет, как отмечают специалисты, высокую производительность, внушительный объём памяти и камеру с четырьмя объективами.
Oppo Reno 4 Lite назвали «почти флагманским смартфоном», поскольку в отличие от настоящих флагманов он оснащён не самым топовым процессором Mediatek Helio P95. Стоимость гаджета — 23 тысячи рублей.
У аппарата Realme 7 Pro эксперты обнаружили самую быструю зарядку: до 10% аккумулятор заряжается всего за 34 минуты.
Также мало чем уступает флагманам, по мнению аналитиков, модель Nord от OnePlus.
Honor 30S поддерживает формат 5G, имеет 6 гигабайт оперативной памяти, NFC, камеру с четырьмя сенсорами и стоит 24 тысячи рублей.
Также в список попал iPhone 8 2017 года — за качество и доступность. Эту модель можно приобрести за 30 тысяч рублей.
Ранее в Роскачестве рассказали об ошибках при зарядке смартфона. Об этом писал NEWS.ru.