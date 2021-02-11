Названы приложения, которые следует удалить с телефона

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Далеко не все сервисные приложения, которые большое количество пользователей устанавливают на смартфоны, действительно полезны. В ряде случаев они и вовсе опасны для конфиденциальных данных.

Речь, в первую очередь, о всевозможных определителях неизвестного абонента по номеру телефона. Дело в том, что информацию такие сервисы получают, пробираясь в контакты пользователей. Таким образом, они могут скопировать записи в адресной книге со всеми данными о контактах. Такие программы не стоит устанавливать, а если они уже на телефоне — лучше удалить, советует «Российская газета».

Следующие в очереди на удаление ­— приложения для экономии заряда батареи и очиститель оперативной памяти устройства. Особо полезных функций они не несут, оказывая лишь «медвежью услугу», так как агрессивно отключают запущенные приложения. На какое-то время гаджет действительно начинает работать шустрее, но этот эффект кратковременный, а нештатная остановка программ может и вовсе привести к нарушениям в работе смартфона, а то и вовсе к потере важных данных. Для ускорения устройства и увеличения длительности его автономной работы в обзоре рекомендовали пользоваться функциями из настроек мобильного телефона.

Другими опасными приложениями, по версии издания, являются различные фонарики, а также сканеры QR-кодов и документов. Во-первых, чаще всего у смартфонов есть штатные аналоги, а во-вторых, сторонние приложения зачем-то требуют чрезмерные права доступа к адресной книге, списку звонков, СМС и другим разделам.

Вдобавок ко всему, альтернативные бесплатные приложения нередко показывают рекламу, генерируя дополнительный интернет-трафик.

Ранее NEWS.ru писал, что в обозримом будущем с помощью смартфона и дополнительного модуля к нему можно будет провести экспресс-тест на коронавирус. Технологию разработали французские учёные.