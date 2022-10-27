Названы потери Apple от перехода на европейский стандарт разъемов Главред Wylsacom Media Побыванец: потери Apple от перехода на USB Type-C будут существенны

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Потери Apple от перевода гаджетов с разъемов Lightning на USB Type-C из-за введения ЕС новых стандартов продаваемых в регионе устройств будут существенными, рассказал в беседе с Lenta.ru главред Wylsacom Media Александр Побыванец. По его словам, компания много зарабатывает на продаже лицензии на выпуск аксессуаров для своих устройств, поэтому потери могут быть крупными. Также специалист по гаджетам напомнил, что Apple не раскрывает доходы от продажи проводов и аксессуаров, связанных с разъемом Lightning.

По суммам я не могу сказать, насколько это невыгодно для компании, потому что они не говорят, сколько они зарабатывают на продажах проводочков и прочих аксессуаров, связанных с разъемом Lightning. Но можно предположить, что это будет существенная сумма, поскольку Apple сертифицирует и продает лицензии на выпуск аксессуаров, — рассказал Побыванец.

Эксперт при этом уточнил, что Apple с легкостью справится с задачей перевода замены одного типа разъема другим. С техническими трудностями в этой области компания не столкнется, уточнил он.

Согласно правилам ЕС, к концу 2024 года все продаваемые на территории региона гаджеты должны быть оснащены портом для зарядного устройства USB-C.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что компания Apple приступила к тестам смартфонов iPhone с универсальным разъёмом типа USB-C вместо традиционного Lightning. По их данным, в компании полагают, что такой шаг позволит Apple соответствовать новым европейским стандартам.