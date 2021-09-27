Названы последствия самостоятельного ремонта клавиатуры ноутбука

Менеджер продуктов Lenovo Сергей Балашов заявил, что чинить клавиатуру ноутбука экономически нецелесообразно из-за её дешевизны. Как рассказал он «Газете.Ru», чаще всего её сразу полностью заменяют на новую. Починку же лучше поручить профессионалам, поскольку при самостоятельном ремонте возможны последствия: велик риск повредить более дорогие компоненты устройства.

По словам Балашова, самые частые проблемы — это пролитие жидкости на ноутбук и выпадение клавиш из-за неаккуратного использования. Так, например, если клавиатура намокла, то ремонтом здесь не помочь — потребуется замена.

Механические повреждения клавиатуры тоже бывают, но они почти никогда не встречаются при нормальной эксплуатации, и как правило вызваны неординарными событиями — например, падениями ноутбука, — заявил Балашов.

Легче всего, по словам эксперта, решаются проблемы с клавишами. Благодаря защёлкам кнопки легко снимаются и вставляются обратно. При этом, если ломается сам механизм клавиши, то его можно просто «пересадить» с другой, реже используемой кнопки. Всё это владелец ноутбука может сделать самостоятельно.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, что делать, если юзер залил напитком свой ноутбук. Она отметила, что спасти технику возможно. Самое главное, нужно сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор. В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, может пройти от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя.