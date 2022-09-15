Названы ошибки, которые убивают смартфоны Эксперт Роскачества Бодров: заряжание смартфона под подушкой может быть опасно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы продлить сроки службы смартфона, существует ряд правил. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Речь, в частности, идет о том, как правильно заряжать устройство.

По словам эксперта, зарядка гаджета «под подушкой» способна привести к повреждению аккумулятора, которое может быть чревато возгоранием смартфона. Кроме того, телефон необходимо беречь от перепадов температуры, не оставлять на солнце или на морозе, а также не брать с собой в ванную.

Для того, чтобы смартфон всегда активно работал, у него должны быть свободны 6-8 гигабайт памяти, предупредил эксперт.

Ранее в Индии женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A. Об этом сообщил техноблогер MD Talk. Погибшая приходилась ему тетей. Он отметил, что родственница не перегружала телефон и использовала его только для звонков и просмотров видеороликов. По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой дома на кровати. Возле ее головы лежал воспламенившийся смартфон марки Redmi. Она поставила его на ночь на зарядку, после чего и произошел взрыв.