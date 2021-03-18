Названы главные правила выбора недорогого смартфона

https://static.news.ru/photo/5c3c2ee8-8830-11eb-9cc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недорогие смартфоны очень популярны у покупателей, потому что за эту цену часто можно найти неплохой гаджет даже от известных брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Huawei, со всем набором необходимых функций.

Однако часто пользователи не могут сделать выбор, ведь рынок перенасыщен и часто они платят за воздух. Пару важных советов по выбору бюджетного телефона дали специалисты Hi-tech Mail.ru.

В первую очередь не стоит ориентироваться только на мнение блогеров, которые делают обзоры на разные смартфона. Часто они просто отрабатывают рекламный заказ, а определить честного блогера очень сложно.

Найти честного блогера, не отрабатывающего ТЗ компании-заказчика, крайне сложно. Как говорят: «Если в ролике нет рекламы, значит, всё видео является рекламой, — пишет издание.

Специалисты советуют не вестись на очень хорошие отзывы, и игнорировать неинформативные из категории: «всё классно, можно брать».

Смартфоны от малоизвестных брендов, таких как Blackview, Techno, Vsmart, Nomu, могут преподнести неприятные сюрпризы, предупредили эксперты. Однако это не значит, что они хуже, чем у популярных компаний, просто нужно заранее изучить их слабые места, чтобы это не стало сюрпризом. Часто у них, например, срок поддержки программного обеспечения существенно короче, а значит, могут вылезти баги в прошивках, которые невозможно решить.

Также несколько советов специалисты дали по процессору и памяти. По их словам, наиболее популярные в этой ценовой категории смартфоны работают на чипах Qualcomm (Snapdragon) и Mediatek (Helio), Samsung же может использовать фирменные чипсеты Exynos.

Однако я советую отдавать предпочтение процессорам Qualcomm Snapdragon по одной важной причине — с ними проще устанавливать модификации Google Camera, — отметил автор статьи.

Что касается аккумуляторов, то единственный совет: чем больше объём батареи, тем лучше, но приоритет за моделями, поддерживающими быструю зарядку 18 Вт и выше.

Ранее был раскрыт способ ускорить любой Android-смартфон. У таких телефонов, как правило, есть некоторые скрытые возможности, которые могут оптимизировать любое устройство. Для этого нужно использовать настройки операционной системы от Google, писла NEWS.ru.