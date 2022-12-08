Названа причина, по которой нельзя пользоваться гаджетами при зарядке Эксперт Кусков: использование гаджетов во время зарядки может привести к их перегреву

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Во время зарядки мобильного телефона им можно пользоваться, однако существует вероятность, что подобные действия приведут к неприятным последствиям. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, при зарядке гаджета может произойти инцидент с аккумулятором.

Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать, — предупредил эксперт.

Он также отметил, что использование ресурсоемких приложений при подзарядке может испортить аккумулятор, однако разовое использование гаджета для выхода в Интернет разрешено.

Во время зарядки специалист рекомендовал снимать с телефона чехол, чтобы избежать перегрева аккумулятора, а для работы в это время использовать другой гаджет.

Ранее онколог Владимир Полянский рассказал, что работающая электроника или ее компоненты не влияют на развитие раковых заболеваний, это миф. Медик отметил, что «можно обложиться компьютерами, огромными телевизорами, смартфонами и микроволновками», но никакого влияния на организм они не окажут.

В свою очередь кардиолог Мурад Таибов заявил, что вред микроволновок для сердца до сих пор подробно не описан и не доказан. При этом врач подчеркнул, что работа данной техники действительно может нарушить работу кардиостимулятора, вызывать помехи и спровоцировать аритмию.