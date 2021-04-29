Назван секретный метод ускорения смартфона

https://static.news.ru/photo/32e5b518-88eb-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удаление лишних приложений, работающих в фоновом режиме, позволит увеличить скорость работы телефона. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

По словам эксперта, при покупке необходимо обращать внимание на объем оперативной памяти гаджета. В настоящее время нормой считается объём не менее 4Гб.

Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений, — указала Ильичёва.

При этом она отметила, что идея установить на старый смартфон новую оперативную систему и таким образом повысить его быстродействие не является состоятельной. В такой ситуации скорость не вырастет, а вот срок работы без подзарядки может значительно уменьшиться. По словам эксперта, если телефон используется более пяти лет, ускорить работу поможет только смена устройства.

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