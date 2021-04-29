Наушники научились считывать активность мозга

https://static.news.ru/photo/264851d8-a8fe-11eb-b6eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский стартап Neurable представил наушники Enten («понимать», по-испански), которые умеют считывать мозговую активность. Устройства должны помочь пользователю повысить свою концентрацию, пишет Fast Company.

Разработчики установили вокруг амбушюров датчики, определяющие электрическую активность мозга. Полученную информацию девайс использует, чтобы отрегулировать шумоподавление в зависимости от уровня концентрации человека на его задачах. Также он умеет предлагать музыку, подходящую под занятие.

Основатель и гендиректор Neurable Рамзес Алькаиде рассказал, что приложение, работающее в паре с гаджетом, использует алгоритмы машинного обучения. Это помогает понять, когда волны мозга напоминают паттерны, когда человек концентрируется или наоборот отвлёкся. Кроме того, приложение предоставляет информацию о времени суток, когда пользователь наиболее продуктивен.

У Neurable есть патент на технологию, которая применена в наушниках. Поставки девайса для людей, оформивших предзаказ, начнутся в 2022 году.

Также стартап ведёт переговоры с другими производителями о лицензировании своей технологии для связанных со здоровьем приложений.

Ранее на сервисе краудфандинга Kickstarter компания из Великобритании открыла продажу ForeverPen — карандаша, который никогда не заканчивается. Новинку оценили в $40 (около трёх тысяч рублей).

Устройство работает без чернил. Оно придумано так, чтобы оставлять на поверхности след, окисляющийся на воздухе. В результате карандаш, сделанный из серебряного композита, пишет вечно, никогда не заканчиваясь и не требуя заточки или пополнения чернил.