Наушники научились считывать активность мозга

Американский стартап Neurable представил наушники Enten («понимать», по-испански), которые умеют считывать мозговую активность. Устройства должны помочь пользователю повысить свою концентрацию, пишет Fast Company.
Разработчики
Основатель и гендиректор Neurable Рамзес Алькаиде рассказал, что приложение, работающее в паре с гаджетом, использует алгоритмы машинного обучения. Это помогает понять, когда волны мозга напоминают паттерны, когда человек концентрируется или наоборот отвлёкся. Кроме того, приложение предоставляет информацию о времени суток, когда пользователь наиболее продуктивен.
У Neurable есть патент на технологию, которая применена в наушниках. Поставки девайса для людей, оформивших предзаказ, начнутся в 2022 году.
Также стартап ведёт переговоры с другими производителями о лицензировании своей технологии для связанных со здоровьем приложений.
Ранее на сервисе краудфандинга Kickstarter компания из Великобритании открыла продажу ForeverPen — карандаша, который никогда не заканчивается. Новинку оценили в $40 (около трёх тысяч рублей).
Устройство работает без чернил. Оно придумано так, чтобы оставлять на поверхности след, окисляющийся на воздухе. В результате карандаш, сделанный из серебряного композита, пишет вечно, никогда не заканчиваясь и не требуя заточки или пополнения чернил.