Напугавшая детей «Алиса» изменила ответ о героине «Маши и медведя» Умная колонка «Алиса» изменила ответ о героине мультфильма «Маша и медведь»

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

«Алиса» изменила свой ответ на вопрос о героине мультфильма «Маша и медведь», убедился корреспондент NEWS.ru. Теперь умная колонка утверждает, что с ней произошла та же ситуация, что и с мальчиком Кевином из франшизы «Один дома»: родители забыли ее в деревне и уехали в город.

[Родители Маши] уехали на поезде в город с остальными детьми. То есть можно говорить об аналогии с фильмом «Один дома». Но жизнерадостная героиня не унывает и не печалится по этому поводу. Ей есть чем заняться — доставать медведя и влипать в разные истории, — сказала «Алиса».

В компании «Яндекс» ранее сообщили, что умная колонка «Алиса» могла выдать некорректную информацию о происхождении главной героини из мультфильма «Маша и Медведь» из-за встроенного алгоритма обучения. До этого стало известно, что гаджет назвал ее «призраком убитой девочки».

Речь идет о случае, о котором рассказала детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина. В ответ на вопрос, почему Маша живет одна, колонка назвала ее призраком убитой девочки, которую могут видеть только животные. Гаджет поведал, что родители не смогли пережить ее гибели и поэтому уехали из дома. А Медведя Маша мучает потому, что именно он ее и убил, уточнила «Алиса».