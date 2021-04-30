На смартфонах Android найдена секретная игра

https://static.news.ru/photo/d3e3e6d8-aad7-11eb-9cd2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Разработчики встроили в систему Android секретную игру. Её можно найти на смартфонах, как отметил PR-менеджер ГК «ХайТэк» Сергей Севрюков, речь идёт о «пасхалке» («пасхальное яйцо»).

В беседе с агентством ПРАЙМ он объяснил, что это некая яркая картинка, которая меняется от версии к версии. Правда, по словам эксперта, сейчас эта тема не так популярна, как ещё 15–20 лет назад. Тогда подобные вещи «вшивали» не только в программное обеспечение, но и в популярные сайты, фильмы и прочее.

Сейчас, чтобы найти «пасхалки» можно просто загуглить «пасхальные яйца в программах». Что касается Android, то в разных версиях ПО можно обнаружить разные варианты этой игры.

Даже если это и игра, то, естественно, в неё никто постоянно «рубиться» не будет, так как она, как правило, неудобна в управлении, да и смысл примитивен, — сказал Севрюков.

Зато, отметил он, можно удивить кого-нибудь, запустив её таким простым способом.

Ранее NEWS.ru писал про секретный метод ускорения смартфона. Удаление лишних приложений, работающих в фоновом режиме, позволит увеличить скорость работы, отмечают эксперты.