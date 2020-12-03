На фоне пандемии резко упали продажи новых iPhone в России

https://static.news.ru/photo/676adb84-3605-11eb-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России, обычно с энтузиазмом встречающие новые модели iPhone, сейчас не проявляют большой активности и гораздо меньше покупают популярные смартфоны. Продажи новых iPhone рухнули по сравнению с реализацией новых моделей 2019 года.

23 октября в России появились iPhone 12 Pro и iPhone 12. Как сообщает «Коммерсант», за две недели со старта продаж в мобильных сетях было зарегистрировано около 48 тысяч устройств — втрое меньше, чем в прошлом году, когда появились iPhone 11 Pro и iPhone 11. Сейчас доля новых телефонов от компании Apple среди всех работающих в стране смартфонов составляет лишь 0,03%.

Падение спроса на новые iPhone в этом году обусловлено высокой ценой, дефицитом моделей Pro, увеличением периода пользования устройствами и пандемией, из-за которой люди экономят на смартфонах, — пишет источник со ссылкой на аналитика Максима Воеводина.

Эксперт отмечает, что в целом продажи новых устройств снизились примерно на 15% по сравнению с концом 2019 года. Наиболее остро это почувствовали производители Apple (20%) и Huawei (30%). Лучше всех обстоят дела у Samsung — спад составил 10%.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты из Японии рассчитали, сколько должны стоить новые модели смартфонов iPhone без учёта затрат Apple на логистику и рекламу. По их информации, себестоимость топового смартфона iPhone 12 Pro — $406 (30 600 рублей), а iPhone 12 — $373 (чуть более 28 тысяч рублей). В России эти аппараты стоят $1322 и $889, то есть 79 990 за базовую модель и 99 990 за флагман.