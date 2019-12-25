https://static.news.ru/photo/8d10ac18-26e0-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Изображение колонки из письма Аркадия Сандлера

МТС разработала собственную умную колонку с голосовым помощником «Марвин». Вместе с этим компания также работает над системой умного дома.

Устройство, которое в перспективе станет центром цифровой экосистемы МТС, сможет рассказать пользователям новости, воспроизвести музыку и аудиокниги, управлять умным домом, а также отвечать на разные вопросы и другое, говорится в письме.

Сейчас колонка находится на бета-тестировании: компания раздала одну тысячу девайсов своим сотрудникам, которые должны помочь в его совершенствовании, сообщает vc.ru со ссылкой на письмо директора центра искусственного интеллекта оператора Аркадий Сандлер.

Умная колонка должна поступить в продажу в первой половине 2020 года.

В середине декабря NEWS.ru писал, что в Mail.ru Group назвали сроки выхода умной колонки компании. Она должна поступить в продажу в первом квартале 2020 года. По словам генерального директора компании Бориса Добродеева, устройство практически готово и оно даже уже есть у некоторых сотрудников. Цена гаджета будет конкурентоспособной.

Впервые Mail.ru Group показала дизайн колонки при запуске праздничного сайта с именным видеопоздравлением от Деда Мороза.