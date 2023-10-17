Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь: какие были инциденты

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Доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий из Австралии Ритеш Чу предупредил, что не стоит оставлять на зарядке на всю ночь мобильный телефон. Что может произойти, безопасно ли это?

Почему эксперты не советуют долго заряжать телефон

По словам Ритеша Чу, современные телефоны заряжаются от 30 минут до двух часов, поэтому нет смысла оставлять гаджет на подзарядке на более длительный срок. Такая практика также приводит к сильному износу аккумулятора, который придется в скором времени заменить.

«В случае ночной зарядки это будет означать, что ваша батарея получит заряд в четыре раза дольше, чем ей необходимо, поскольку она остается подключенной к сети примерно шесть — восемь часов», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что у современных смартфонов существует функция, которая ограничивает заряд батареи.

«В iPhone от Apple предусмотрена функция задержки зарядки после 80%. В телефонах Samsung Galaxy есть возможность ограничить заряд до 85%», — сказал Ритеш Чу.

Американская компания Apple предупреждала в середине августа, что небезопасно спать рядом с заряжающимся телефоном.

«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве, а также не кладите их под одеяло, подушку или на свое тело, когда они подключены к источнику питания», — говорилось в сообщении разработчика.

Отмечается, что сон рядом с заряжающимся устройством может привести к поражению электрическим током. Представители компании советуют оставлять свои устройства в хорошо проветриваемых помещениях.

IT-специалист Ваге Закарян советует не использовать зарядные устройства в ванных комнатах, так как попадание воды может привести к удару током. Также нельзя, чтобы рядом с зарядкой находились другие источники тепла или на устройство попадали солнечные лучи. Лучше вынимать провод из розетки, когда он не используется. В противном случае он может перегореть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие происшествия происходили с мобильными телефонами

26 сентября московские пожарные ликвидировали возгорание на седьмом этаже жилого дома, расположенного на Ферганской улице, которое могло произойти из-за забытого на зарядке телефона. Аккумулятор гаджета перегрелся и взорвался. Отмечается, что в момент пожара жителей квартиры не было дома.

20 апреля в Якутии молодой человек заряжал телефон, и гаджет взорвался у него в руке. Отмечалось, что россиянин подключил устройство к сети и одновременно играл на нем. В какой-то момент произошел взрыв и случился небольшой пожар. Смартфон расплавился, а пострадавший получил ожоги.

10 февраля стало известно, что житель Таиланда умер от удара током, когда взял в руки заряжающийся телефон. Мужчину обнаружили со сжатым в руке смартфоном, подключенным к зарядному устройству. Оно было воткнуто в удлинитель, ведущий к розетке на стене. Как удалось установить, штепсель удлинителя был сломан.

27 декабря 2022 года в московской школе у девочки в кармане загорелся мобильный телефон.

«Ученица уронила его на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы. Они сразу же отреагировали на случившееся, потушили заискрившийся телефон, вызвали медиков и оказали девочке первую помощь», — сообщили в учреждении.

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