Motorola представила флагман Edge+

https://static.news.ru/photo/c636e1fa-8541-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Motorola Edge+ Фото: motorola.com

Компания Motorola в рамках трансляции презентовала флагманский смартфон Motorola Edge+. Устройство получило 6,7-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями, получивший название Endless Edge.

Смартфон оснащён 25-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в дыре в дисплее, тройную основную камеру на 108 (основной сенсор), 16 (сверхширокоугольный) и 8 Мп (телефото), которая поддерживает съёмку видео в разрешении 6K, и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и аналогичной беспроводной.

Аппаратной основой смартфона стали процессор Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55, 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб внутренней флеш-памяти UFS 3.0. Девайс работает на Android 10.

Motorola Edge+ поступит в продажу в США 14 мая по цене $999.

Ранее NEWS.ru рассказал, что LG опубликовала ролик смартфона нового поколения Velvet. Устройство получит процессор Snapdragon 765 и сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).