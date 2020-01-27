Компания Motorola выпустила серия рекомендательных роликов для складного смартфона Razr. Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
Разработчики предупредили, что смартфон должен оставаться сухим и всегда быть в сложенном состоянии при ношении в кармане. Будущих владельцев устройства также предостерегли от использования защитных плёнок, поскольку они могут повредить гибкий дисплей.
Смартфон оснащён 6,2-дюймовым pOLED-экраном разрешением 2142 х 876 пикселей, дополнительным внешним OLED-дисплеем диагональю 2,7 дюйма, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной внутренней камерой и батареей ёмкостью 2510 мАч.
Стоимость Motorola Razr составляет $1499.
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