https://static.news.ru/photo/18b1c1f0-40f7-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: tianshuang64/instagram.com

Компания Motorola выпустила серия рекомендательных роликов для складного смартфона Razr. Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».

Разработчики предупредили, что смартфон должен оставаться сухим и всегда быть в сложенном состоянии при ношении в кармане. Будущих владельцев устройства также предостерегли от использования защитных плёнок, поскольку они могут повредить гибкий дисплей.

Смартфон оснащён 6,2-дюймовым pOLED-экраном разрешением 2142 х 876 пикселей, дополнительным внешним OLED-дисплеем диагональю 2,7 дюйма, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной внутренней камерой и батареей ёмкостью 2510 мАч.

Стоимость Motorola Razr составляет $1499.

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