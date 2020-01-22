https://static.news.ru/photo/0895b6fe-3dbf-11ea-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Microsoft готовит разработчиков приложений к их тестированию на устройствах с двойными экранами Surface Duo и Surface Neo. Компания показала, каким образом будут отображаться программы на девайсах.

По умолчанию приложение будет занимать один экран. Пользователи могут затем распределить ПО по обоим дисплеям. Microsoft предполагает, что разработчики будут экспериментировать с различными способами отображения.

Они включают в себя классическое использование обоих экранов, второго экрана в качестве сопутствующего, одновременное отображение двух страниц документа, а также наличие основной части приложения на одном дисплее и деталей на другом. Как отметили в компании, это первоначальные идеи шаблонов и Microsoft может расширить их на основе отзывов разработчиков в ближайшие месяцы.

Корпорация уже выпустила эмулятор Android для Surface Duo, чтобы авторы приложений смогли их протестировать. Соответствующее ПО для Surface Neo с Windows 10X появится в феврале.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 7 столкнулись с ошибкой после установки последнего обновления операционной системы под идентификатором KB4534310. Оно нарушает работу обоев для рабочего стола, оставляя вместо нужного изображения чёрный экран.