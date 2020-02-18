https://static.news.ru/photo/e03a434a-5241-11ea-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft

Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint. Новинка доступна пользователям Android в Google Play.

Как говорится в описании приложения, его «новые возможности учитывают уникальные преимущества телефонов» для простого и эффективного использования Office в пути. Microsoft также позволила юзерам хранить файлы в любых облачных хранилищах.

В компании пока не раскрывают, когда разработчики выпустят версию приложения для iOS-устройств.

Ранее NEWs.ru рассказал, что Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.