Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint. Новинка доступна пользователям Android в Google Play.
Как говорится в описании приложения, его «новые возможности учитывают уникальные преимущества телефонов» для простого и эффективного использования Office в пути. Microsoft также позволила юзерам хранить файлы в любых облачных хранилищах.
В компании пока не раскрывают, когда разработчики выпустят версию приложения для iOS-устройств.
Ранее NEWs.ru рассказал, что Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.
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