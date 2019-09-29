https://static.news.ru/photo/fbb0c70c-e26b-11e9-a2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Subhash Sharma/ZUMAPRESS.com

Американское издание Business Insider опубликовало топ-20 лучших смартфонов, продававшихся в 2019 году, оценив как удобство пользования и технические характеристики, так и соотношение цены и качества.

Первое место эксперты издания отдали гаджету OnePlus 7T, розничная цена которого составляет примерно $600 или около 39 тысяч рублей. Отмечается, что он показал лучшую производительность среди всех смартфонов с ОС Android «на борту» благодаря процессору Snapdragon 855 Plus и восьми гигабайтам «оперативки». Также специалисты отметили стильный и лаконичный вид интерфейса, обширные возможности для кастомизации ОС и дизайн самого аппарата, камеру с тремя линзами и батарею-«долгожительницу» с функцией быстрой зарядки. Эксперты отметили, что смартфоны такого класса обычно стоят минимум $900 (около 58 тысяч рублей), говорится в обзоре .

А нашумевшая и менее бюджетная новинка этого года iPhone 11 смогла занять только почётное второе место. При этом жюри обратило внимание на то, что цена в $700 или 45 тысяч рублей делает аппарат одним из лучших, выпускавшихся Apple. Apple iPhone XR расположился на 7 строчке рейтинга, а iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — на 10. Не умаляя достоинств аппаратов, эксперты посетовали на высокую цену — $1000-1100 (65-71 тысяч рублей), малый объём памяти, Face ID вместо идентификатора отпечатка пальца, отсутствие разъёма для наушников, «чёлку», не всем понравившийся дизайн телефона и большой его вес.

Samsung Galaxy S10e занял 6 строчку рейтинга. В нём жюри не понравилась чрезмерная программная постобработка фотографий, сделанных на штатную камеру, а также то, что Samsung затягивает с обновлениями Android для своих аппаратов. Дизайн смартфона оценивающие назвали простоватым.

Как писал News.ru ранее, спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года. Об этом рассказали представители крупнейших российских ритейлеров. Так, в салонах «Связной» и Сstore за три дня купили почти в два раза больше яблочных гаджетов, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.