https://static.news.ru/photo/5a4635d4-1fcc-11ea-a111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Компания Xiaomi запускает в России продажи линейки флагманов Mi Note 10. Устройства стали первыми в мире смартфонами с главным модулем на 108 Мп.

Смартфоны получили 6,47-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную камеру на 108, 20, 12, 5 и 2 Мп, селфи-модуль на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Устройства также оснащены процессором Snapdragon 730G, 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти и NFC-чипом.

Цена Mi Note 10 составляет 39 900 руб., Mi Note 10 Pro (8 Гб RAM и 256 Гб флеш-памяти) — 44 990 руб. Смартфоны доступны в трёх цветовых вариациях: чёрный, зелёный и белый.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Redmi, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал в Китае смартфон Redmi K30. Аппарат получил шесть камер и процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G.