LG показала в ролике 5G-смартфон c новым дизайном

Компания LG опубликовала ролик смартфона нового поколения Velvet. Устройство получит процессор Snapdragon 765 и сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Ролик также демонстрирует расположение физических кнопок на боковых гранях, дыру в середине верхней части дисплея для фронтальной камеры и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.
Будущий аппарат должен получить минималистичный дизайн. Задняя камера типа Raindrop («капля дождя») включает три оптических модуля и вспышку, расположенные в левом верхнем углу и выстроенные в порядке убывания по размеру. Основной модуль выступает за пределы корпуса, в то время как остальные находятся под стеклом.
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится представить несколько новых продуктов в мае. Компания может выпустить в следующем месяце новые беспроводные наушники AirPods и ноутбук MacBook Pro.
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