LG показала в ролике 5G-смартфон c новым дизайном

https://static.news.ru/photo/2a1c14cc-82e7-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCV60K_a6j6I1-x8t88Khe4w

Компания LG опубликовала ролик смартфона нового поколения Velvet. Устройство получит процессор Snapdragon 765 и сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Ролик также демонстрирует расположение физических кнопок на боковых гранях, дыру в середине верхней части дисплея для фронтальной камеры и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Будущий аппарат должен получить минималистичный дизайн. Задняя камера типа Raindrop («капля дождя») включает три оптических модуля и вспышку, расположенные в левом верхнем углу и выстроенные в порядке убывания по размеру. Основной модуль выступает за пределы корпуса, в то время как остальные находятся под стеклом.

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится представить несколько новых продуктов в мае. Компания может выпустить в следующем месяце новые беспроводные наушники AirPods и ноутбук MacBook Pro.