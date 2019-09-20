https://static.news.ru/photo/49b8c6b4-db93-11e9-86f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Первые объявления о продаже новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились в Сети. Житель Москвы 20 сентября вскоре после старта продаж устройств выставил iPhone 11 Pro Max (256 Гб) в новой тёмно-зелёной расцветке за 250 тыс. рублей.

За день до появления смартфонов на полках магазинов новая модель опустилась на одну позицию (14-е место) в рейтинге самых востребованных товаров у россиян.

При этом юзеры всё ещё могут подать объявления о продаже места в очереди. 19 сентября предложения были не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казани и Новосибирска, в которых стоимость места варьировалась от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает Avito.

Ранее News.ru рассказал, что журналисты взяли интервью у первого покупателя нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве. Он взял телефоны зелёного цвета в оттенке midnight green объёмом памяти 256 Гб. При этом не стоял за ними в очереди.