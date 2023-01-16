«Лаборатория Касперского»: каждый десятый россиянин дает имена гаджетам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каждый десятый россиянин дает имена гаджетам, а каждый второй — испытывает к ним сочувствие в случае, если они ломаются, следует из данных исследования «Лаборатории Касперского». По данным компании, многие относятся к электроприборам как к одушевленным существам, и такое поведение, считают эксперты, связано с привыканием к технике, которая играет важную роль в повседневной жизни.

Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы, — говорится в сообщении.

Так, 42% опрошенных просят гаджеты снова начать работать при поломке, 68% разговаривают со смартфонами, 54% — с ноутбуками, 45% — с телевизорами, 22% — с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% — с роботами-пылесосами.

Зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. Половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются: падают или разбиваются, — говорится в исследовании.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков объяснил, как ускорить работу смартфона. По его словам, пользователям следует постоянно проверять уровень памяти смартфонов и планшетов, а также проводить ревизию контента.