Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что у китайской компании могло быть совершенно другое название. Основатели выбирали между двумя вариантами: Xuande и Red Star.
От первого пришлось отказаться, потому что многие посчитали, что «оно звучит как-то не так». А Red Star основатели забраковали из-за определённой проблемы с товарным знаком. В числе других вариантов названий будущей компании также были Qianqi, Antong и Lingxi.
Цзюнь также прокомментировал выбор руководителей в качестве логотипа компании окончания «Mi». По его словам, у него два разных значения. Первое — мобильный Интернет (mobile internet), поскольку Xiaomi планировала развиваться в этом направлении.
Второе значение
Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.
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