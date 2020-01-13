https://static.news.ru/photo/cf2d6c64-35ed-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niu Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что у китайской компании могло быть совершенно другое название. Основатели выбирали между двумя вариантами: Xuande и Red Star.

От первого пришлось отказаться, потому что многие посчитали, что «оно звучит как-то не так». А Red Star основатели забраковали из-за определённой проблемы с товарным знаком. В числе других вариантов названий будущей компании также были Qianqi, Antong и Lingxi.

Цзюнь также прокомментировал выбор руководителей в качестве логотипа компании окончания «Mi». По его словам, у него два разных значения. Первое — мобильный Интернет (mobile internet), поскольку Xiaomi планировала развиваться в этом направлении.

Второе значение служит отсылкой к популярной серии фильмов с Томом Крузом «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible) из-за того, что компания должна решать «невыполнимые» задачи.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12. Её релиз должен состояться в середине 2020 года.