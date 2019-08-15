Компания Huawei вновь перенесла дату релиза складного смартфона Mate X. В рамках пресс-мероприятия в Китае производитель заявил, что у него «нет никакой возможности» выпустить устройство в сентябре.
Как утверждает Huawei, пользователям не стоит ждать Mate X раньше ноября, хотя разработчики «уверены», что он выйдет в какой-то момент в 2019 году.
В то же время издание TechRadar
В конце июня News.ru рассказал, что складной смартфон Mate X появится на полках российских магазинов после старта продаж в мире. Релиз отложен из-за мобильных сетей пятого поколения (5G).