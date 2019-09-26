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КНДР в рамках 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров представила новый смартфон «Пхурын ханыль» («Голубое небо»). При этом устройство предназначено только для жителей Северной Кореи.

Девайс получил 6-дюймовый экран разрешением 2160x1080, четыре камеры и 32 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также поддерживает технологию распознавания лица и управление жестами, а также оснащён сканером отпечатка пальца, который расположен на задней панели.

Стоимость «Голубого неба» составляет $290. Будущем владельцу смартфона необходимо предоставить паспортные данные, после чего устройство персонально закрепляется за пользователем, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru рассказал, что Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold, но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.