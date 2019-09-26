КНДР в рамках 15-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров представила новый смартфон «Пхурын ханыль» («Голубое небо»). При этом устройство предназначено только для жителей Северной Кореи.
Девайс получил 6-дюймовый экран разрешением 2160x1080, четыре камеры и 32 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также поддерживает технологию распознавания лица и управление жестами, а также оснащён сканером отпечатка пальца, который расположен на задней панели.
Стоимость «Голубого неба» составляет $290. Будущем владельцу смартфона необходимо предоставить паспортные данные, после чего устройство персонально закрепляется за пользователем, сообщает
Ранее News.ru рассказал, что Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold, но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.