https://static.news.ru/photo/ad9ec68c-bdb7-11e9-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый пятый российский пользователь (20%) не менял свой смартфон в течение пять лет. При этом у более трети опрошенных (37%) за аналогичный период было всего два аппарата.

Согласно опросу более четырёх тысяч пользователей, ещё 20% россиян сменили три устройства, а 9% россиян меняют их раз в год и чаще. Более четверти респондентов (27%) купили смартфон несколько месяцев назад, а 24% обновили аппарат год назад или чуть больше. Только 3% юзеров не помнят, когда приобрели девайс.

Раскошелиться на последнюю модель iPhone или Samsung могут лишь 16% опрошенных — они готовы купить гаджет за 40 тысяч руб. и дороже. Почти четверть (23%) планируют уложиться в 10 тысяч, ещё треть (33%) в сумму от 10 до 20 тысяч руб. Диапазон от 20 до 30 тысяч выбрали 17% респондентов, от 30 до 40 тысяч — 11%.

Что касается старых устройств, то почти половина пользователей бережно хранят их дома, 27% дарит их родным и друзьям, а продажей ненужных смартфонов занимаются 14% опрошенных. 9% выбрали «другой вариант» (теряли свой гаджет или утилизировали его), выяснил проект Hi-Tech Mail.ru.

В середине июля News.ru рассказал, что преобладающая часть россиян (78%) считает, что всплывающие уведомления на мобильных устройствах полезны. Самыми значимыми пользователи назвали сообщения о документации: штрафы, налоги, банковские операции и т. д.