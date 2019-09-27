https://static.news.ru/photo/fc23e260-e12f-11e9-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Исследователи из Университета МакГилла в Канаде разработали приложение для следящих за питанием пользователей. Оно может в реальном времени распознавать продукты внутри блюда и предоставлять информацию о пищевой ценности.

Основным преимуществом нашего приложения является то, что оно не зависит от ручного ввода данных — автоматический мониторинг продуктов питания и его анализ осуществляется исключительно на основе изображений с мобильных камер, — заявили разработчики.

Команда разработала модель, сочетающую глубокую сверточную нейронную сеть (CNN) с YOLO (метод/способ обнаружения объекта). Исследователи обучили её, используя широкую базу данных изображений продуктов питания, и обнаружили, что средняя точность определения наименования ингредиента на основе изображений составляет почти 80%.

По словам разработчиков, даже слабые по мощности смартфоны смогут распознать пищу, поскольку приложение нетребовательно к «железу».

Ранее News.ru рассказал, что Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах. Разработчики хотят помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео.