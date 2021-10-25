Стало известно, как выглядел первый прототип iPod

О том, как выглядела первая версия легендарного плеера Apple, рассказал коллекционер Кабель Сассер (Cabel Sasser). На фотографии видно, что под жёлтым защитным чехлом, скрывающим дизайн первого iPod, находится устройство, которое в несколько раз меньше кейса. В прототипе установлены кнопки для навигации — по четырём направлениям. Кроме того, управлять воспроизведением музыки можно с помощью колёсика. Изображение раритетного гаджета мужчина выставил в блоге Panic.

Также в данном прототипе есть монохромный дисплей, а также разъём, через который можно проводить диагностику и управление девайсом. По словам коллекционера, дизайн первого iPod хранился в строгом секрете ровно до анонса появления музыкального гаджета.

Как подчеркнул Сассер, данный прототип является очень ценным из-за редкости. Коллекционер решил продемонстрировать его общественности в связи с годовщиной анонса первого плеера Apple, который произошёл 23 октября 2001 года.

Оригинальный iPod с колесом управления получил накопитель ёмкостью 5 и 10 гигабайт, с его помощью можно было воспроизводить форматы WAV, AIFF, MP3, AAC. Аккумулятора для работы устройства хватало до 12 часов. В итоге плеер стал одним из самых востребованных в мире гаджетов Apple.

Недавно этот производитель электронных девайсов продемонстрировал миру новейшие беспроводные наушники третьего поколения AirPods, а также процессоры и ноутбуки MacBook Pro на их основе.

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